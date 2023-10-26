Театр абсурда
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Театр абсурда

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Колокольцев дал указание прекратить мигрантский беспредел, или Рейды были неслучайны

Колокольцев дал указание прекратить мигрантский беспредел, или Рейды были неслучайны

Ну что, друзья, похоже мы всё-таки докричались до власти, и за мигрантов теперь возьмутся всерьёз. Хотя, возможно, до неё, наконец, докричались те малолетние таджики, которые выложили видео с оскорблениями самарского губернатора и угрозами сексуального насилия в отношении него, но, так или иначе "вагончик тронулся, перрон останулся" :)) Это камешек в огород тех, кто ещё два года назад ругал меня за то, что я поднимаю эту проблему и убеждал, что мигранты очень тихие и очень вежливые.

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