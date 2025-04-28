Украинский актер призвал бить детей за русский язык

Украинский актер Богдан Бенюк призвал наказывать детей розгой за использование русского языка. Об этом пишет Life со ссылкой на украинское издание «Страна».
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