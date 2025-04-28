Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украинский актер призвал бить детей за русский язык

Украинский актер призвал бить детей за русский язык

Украинский актер Богдан Бенюк призвал наказывать детей розгой за использование русского языка. Об этом пишет Life со ссылкой на украинское издание «Страна».

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