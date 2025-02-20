«Просто игрались и щекотались»: педагог, годами растлевавший мальчиков, начал давать показания

Преподаватель из Новой Москвы годами растлевал совсем юных мальчиков. Как удалось выяснить «LiveNews24», преступления носили серийный характер – гражданин грязно манипулировал сознанием детей, так что родители и не подозревали о его домогательствах к своим чадам, даже если находились в соседней ….