Напомним, что вчерашняя встреча новоаннинских футболистов с белгородской командой завершилась ничьей, 1:1 ⚽️⚽️ ❗️Сегодня наши уступили сопернику из Смоленска со счётом 0:5.
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Напомним, что вчерашняя встреча новоаннинских футболистов с белгородской командой завершилась ничьей, 1:1 ⚽️⚽️ ❗️Сегодня наши уступили сопернику из Смоленска со счётом 0:5.