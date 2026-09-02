Le Parisien: во Франции предотвратили похищение Килиана Мбаппе

www.globallookpress.com/Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency Во Франции полиция раскрыла преступную сеть, которая планировала похищения и нападения на богатых предпринимателей, рэперов и футболистов.
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