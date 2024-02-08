Прибалтийские народы, страдающие русофобией, угасают и растворяются в Европе. Пытаясь заглушить русский язык и переписать историю, они, наоборот, глушат собственные демографическую и национальную стратегии.
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