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«Зеленский все испортил»: чемпионский пояс Усика в Белом доме оказался фальшивкой

«Зеленский все испортил»: чемпионский пояс Усика в Белом доме оказался фальшивкой

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по трем престижным версиям Александр Усик заявил, что не знает, какой пояс президент Украины Владимир Зеленский принес на встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

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