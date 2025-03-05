Ксения Раппопорт прокомментировала слухи о серьезном недуге

Ранее стало известно, что актриса не выйдет на сцену в марте. Ксения Раппопорт Anatoly Lomokhov/Global Look PressНа днях стало известно, что Ксения Раппопорт заменили в спектакле «Эйнштейн и Маргарита» на другую актрису.
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