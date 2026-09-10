ФСБ пресекла подготовку теракта в отношении представителей британского посольства в Москве

ФСБ задержала бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании в Москве, которого подозревают в работе на СБУ.
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