Вучич анонсировал свою отставку и желание стать новым премьер-министром Сербии

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал собственную отставку. По словам сербского лидера, прошение об снятии с себя полномочий президента он подаст в конце этого месяца.
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