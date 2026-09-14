Watch: Loose bat causes chaos on commuter train in Scotland

A bat boarded a commuter train in Glasgow, Scotland, and was caught on camera causing a commotion with staff attempting to capture the flying rodent.
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