«Лаборатория Касперского» разработала систему классификации дронов. В зависимости от типов угроз

Эксперты Kaspersky Antidrone представили систему классификации гражданских беспилотных летательных аппаратов, которая описывает четыре возможных степени угрозыКак сообщает пресс-служба «Лаборатории Касперского», система будет способствовать формированию единого понятийного поля для эффективной коммуникации между производителями, заказчиками, интеграторами и регуляторами в вопросах, касающихся дронов.
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