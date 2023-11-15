«Лаборатория Касперского» разработала систему классификации дронов. В зависимости от типов угроз

Эксперты Kaspersky Antidrone представили систему классификации гражданских беспилотных летательных аппаратов, которая описывает четыре возможных степени угрозыКак сообщает пресс-служба «Лаборатории Касперского», система будет способствовать формированию единого понятийного поля для эффективной коммуникации между производителями, заказчиками, интеграторами и регуляторами в вопросах, касающихся дронов.