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Галкин напомнил Собчак, как ее семья уже «переходила ему дорогу»: «Ксения Анатольевна, поинтересуйтесь у мамы. Она помнит»

Галкин напомнил Собчак, как ее семья уже «переходила ему дорогу»: «Ксения Анатольевна, поинтересуйтесь у мамы. Она помнит»

Максим Галкин и Ксения Собчак поучаствовали в небольшом конфликте, зачинщиком которого публика как и обычно считает журналистку.

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