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В 1-м туре ЧМ-2022 не было ни одного удаления – впервые с 1986 года

В 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 ни один игрок не получил красную карточку. Такое в истории турнира произошло впервые с 1986 года, но тогда в Мексике в стартовом туре было сыграно 12 матчей, а в Катаре – 16.

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