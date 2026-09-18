Более 14% избирателей проголосовали на выборах в Алтайском крае

Голосование в регионе стартовало 18 сентября и продлится до 20 сентября В Алтайском крае продолжается первый день голосования на выборах депутатов Госдумы и краевого Заксобрания.
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