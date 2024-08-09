- А я думал, ты будешь это делать: ты же девушка, - поразил меня сосед по квартире

Я офигела от мировоззрений своего нового соседа по квартире. Думала, что такие уникумы существуют только как вымышленные персонажи, а оказалось, что нет, бегают среди нас.
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