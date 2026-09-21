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Сын Дмитрия Губерниева женился: первые фото со свадьбы

Сын Дмитрия Губерниева женился: первые фото со свадьбы

Что известно о невесте Дмитрий Губерниев с сыном Михаилом , фото: соцсетиЕдинственный сын спортивного комментатора, телеведущего и журналиста Дмитрия Губерниева Михаил женился! Первыми фотографиями с торжества молодой человек, которому в начале сентября исполнилось 24 года, поделился в социальных сетях.

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