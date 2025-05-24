Евросоюз рассматривает введение новых санкций против России

Евросоюз рассматривает возможность отключения более двадцати российских банков от системы SWIFT и введения новых торговых ограничений на сумму около двух с половиной миллиардов евро в рамках очередного пакета санкций против России, пишет агентство Bloomberg.
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