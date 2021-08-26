Коронавирус в цифрах: 101 человек в Атырауской области лежит в реанимации

Эпидситуация в Атырауской области на 26 августа в цифрах: +316 человек заболели Covid-19 за сутки; 1 501 пациент получает лечение в инфекционных стационарах; 101 пациент с Covid-19 лежит в реанимации; 11 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ; 6 человек скончались от Covid-19 за сутки; 8 469 пациентов с Covid-19 получают лечение на дому; 539 человек вылечились от Covid-19; I компонентом вакцин от Covid-19 привито 183 278 человек; II компонентом вакцин от Covid-19 привито 132 253 человека.