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Лига наций. Девушки из сборной России 33 U21 добились важного успеха в 5-м туре, юноши доигрывают турнир в роли досрочных победителей

В 5-м туре Лиги наций 3х3 U21 в Китае юношеская сборная России потерпела первое поражение. Однако главная задача команды уже решена, сборная досрочно обеспечила себе первое место турнира после 4-го игрового дня.

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