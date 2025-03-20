Карпин: сборной России по футболу было бы интересно сыграть с командой США

Последний раз сборные двух стран встречались на поле в 2012 году Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил на пресс-конференции, что команде было бы интересно провести товарищеский матч с командой США.
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