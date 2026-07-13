В Самаре машинисту крана дали 2 года работ за гибель стропальщика

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор машинисту башенного крана. Мужчина признан виновным в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлёкшем за собой гибель человека.
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