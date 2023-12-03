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Закон и Порядок

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Спекулянты-перекупщики во многом являются причиной роста цен на товары и услуги

Спекулянты-перекупщики во многом являются причиной роста цен на товары и услуги

«Вокруг кричат: не прогадай, купи-продай, купи-продай». Популярная в 90-х песня четко описывает стремление получить наживу не особо заморачиваясь тем, что «бизнес» — это всё-таки не про спекуляцию.

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