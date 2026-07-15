Legionnaires' Cases Rise In Manhattan's Upper East Side As Dozens Of Cooling Towers Test Positive Authored by Kimberley Hayek via The Epoch Times, New York Health officials have identified dozens of cooling towers in Manhattan’s Upper East Side that tested positive for traces of Legionella bacteria, as Legionnaires’ disease cases reached 63 as of Tuesday.
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