Театр абсурда
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Театр абсурда

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Украинские обстрелы России и западные запреты — настоящие цели и задачи США и НАТО

Украинские обстрелы России и западные запреты — настоящие цели и задачи США и НАТО

История с намерением Запада то ли снять запрет на использование поставляемых им вооружений по территории России в границах января 2104 года, то ли его сохранить приобрела незаслуженно громкое звучание в российском информационном пространстве.

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