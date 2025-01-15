Мэрия Казани напомнила о мерах безопасности при атаке БПЛА

Жителям Казани напомнили о действиях при атаке БПЛА. В памятке, опубликованной пресс-службой мэрии города, описаны шаги, которые необходимо предпринять в различных ситуациях: на улице, в автомобиле или в здании.
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