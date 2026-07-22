"Периодически выстраиваются очереди". Ситуацию с топливом обсудили в Алтайском крае

Особое внимание уделяется сельскохозяйственным товаропроизводителям в преддверии уборочной кампании Власти Алтайского края продолжают взаимодействие с вертикально интегрированными нефтяными компаниями по насыщению локального топливного рынка, сообщили в правительстве региона.
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