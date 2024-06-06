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Переворот провалился: кто подавил бунт элиты против Путина, рассказал Хазин

Переворот провалился: кто подавил бунт элиты против Путина, рассказал Хазин

Главной целью недавней отставки Сергей Шойгу с поста министра обороны может быть проведение полномасштабной чистки в коридорах главного военного ведомства страны.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
В прошлом году Х-з-н писал, что Шойгу разоблачил два заговора против Путина. Теперь то же самое сделал Мишустин. Дело не в фамилиях разоблачителей, а в том, что Х-з-н нащупал ещё одну тему для написания постов и получения донатов. Ловкач! Рынок, однако
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4 час.
Юрий Белов
Стесняюсь спросить : А за что надзорные/контрольные органы получают зарплату ? (ведь есть такие и у правоохранителей и в ВС РФ и у Госслужащих ?) Что и без микроскопа не было видно (и не видно сейчас ?!) что *где то , кое где у нас порой - честно жить не хочет* ?! Ведь даже и не прятались (и не прячутся) - выпячивая свою роскошную , не по средствам жизнь - напоказ ?! Существует ли запрет лицам состоящим на Госслужбе заниматься бизнесом ?
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3 час.
Валерий Мязин
Почему либералов держат, может пора их закопать.
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3 час.

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