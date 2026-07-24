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Царьград

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Заявления Азарова о кадровых перестановках: контроль Зеленского укрепляется

Заявления Азарова о кадровых перестановках: контроль Зеленского укрепляется

Экс-премьер Украины Николай Азаров утверждает, что перестановки в правительстве и армии направлены на усиление власти Зеленского.

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