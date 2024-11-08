Старое доброе безумие снова здесь, потому как мы знаем, как сильно вы любите все необычное. А кто откажется посмотреть то, чего они никогда не видели? Надеемся, что вы тоже ничего не видели из того, что мы для вас приготовили, а приготовили мы 25 безумных фотографий, которым лучше не искать логического объяснения.