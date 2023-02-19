ЭНЕРГИЯ ДНЯ 20 февраля 2023 года

Энергия дня двадцатого февраля две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 888 =Будь добрым, справедливым и правдивым, ведь быть таким – и значит быть счастливым!=В состоянии радости и любви нет ничего невозможного, всё подвластно Радости и Любви! = Дарить людям счастье мы сможем только тогда, когда сами станем счастливыми =Даря другому то, чему сам очень рад, пускаешь радость по большому кругу = Добрые дела, которые мы делаем с неохотой, омерзительны пред Богом и пред людьми= Дыхание — это многомерный инструмент, в котором заключен смысл Бытия =Если причину своих неприятностей искать не снаружи, то её можно исправить = Если ты живёшь ради себя, то тогда нет необходимости кому-то что-то доказывать = Если у вас есть мечта, желание и настойчивость – вы прорастёте даже сквозь асфальт= Есть вирус и есть программа Антивирус, которая называется Осознанность =Женщина должна быть счастливой, иначе она делает несчастными всех окружающих = Живи полной Жизнью; не вaжно, сколько дней в твоeй Жизни, важно, сколько Жизни в твoих днях = Жизнь безконечна! В ней нет страдания, она не рвётся, ведь невозможно Душу износить!= Жить в Реальности – единственный способ становиться лучше и развиваться =За мысль приобретает мучения Дух, ибо нет различия между словом и мыслью = Защита Бога посредством словоблудия - это спекуляция на внешней святости = Квантовый Переход есть проверка Человечества на Любовь, на добро и на взаимопомощь! = Когда любят - прощают; но когда слишком много прощают - перестают любить! = Ключ нужен, чтобы открыть темницу - ключ к тайникам нашей древней памяти = Мир наступит только когда вы сами будете мирными, когда вы сами в мире со своим ближним = Надо развивать, возрождать хоровое пение повсеместно и люди станут добрее и благороднее = Надо уметь из любого, даже негативного обстоятельства, извлекать позитивные уроки= Не всегда нужно отправляться в далёкие страны, чтобы найти что-то прекрасное = Нельзя повлиять на длину вашей Жизни, но можно повлиять на её глубину и ширину = Обращайте больше внимания на детей: мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребёнке = Одиночество - это не отсутствие Любви вокруг.