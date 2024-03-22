Голландцы разгромили сборную Шотландии в товарищеском матче

Сборная Нидерландов в Амстердаме по всем статьям переиграла шотландских футболистов – 4:0. Голы у голландцев забили Теяни Рейндерс из итальянского «Милана», Жоржиньо Вейналдум из саудовского «Аль-Иттифака» и два представителя немецкой Бундеслиги — Ваут Вегорст из «Хоффенхайма» и Дониелл Мален из дортмундской «Боруссии».