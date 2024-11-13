Взрывы в Киеве: Армия России атакует объекты врага (ФОТО)

С утра 13 ноября в Киеве гремят взрывы: Армия России атакует вражеские объекты. В воздухе находились от 6 до 7 бортов Ту-95, которые, по данным мониторинговых пабликов, совершили пуски из района Каспийского моря.
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