Создать ссылку на звонок могут только пользователи с аккаунтом WhatsApp В WhatsApp появилась возможность приглашать в голосовые и видеозвонки людей, у которых нет аккаунта в мессенджере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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