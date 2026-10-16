Курское «Динамо» победило «Енисей» в матче Премьер-лиги со счётом 89:68. Дарья Репникова и Яна Эльберг набрали по 20 очков.
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