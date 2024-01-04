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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брисбен (WTA). 1/4 финала. Касаткина сыграет с Соболенко, Потапова – с Рыбакиной, Мирра Андреева встретится с Носковой, Азаренко – с Остапенко

Анастасия Потапова встретится с Еленой Рыбакиной, Мирра Андреева – с Линдой Носковой. Сетка турнира здесь.

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