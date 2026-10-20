По вечерам, уложив детей, он создаёт чудо из битой стеклянной плитки, то, что потом жители его родного города называют важной туристической достопримечательностью Видное уже несколько лет выглядит стильно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эстония закроет г...
- Эстония закроет г...
- В СПЧ прокомменти...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым