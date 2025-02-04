Депутаты Карелии требуют проверить законность нового электротарифа

Введение трех диапазонов дифференцированных тарифов на электроэнергию ухудшает материальное положение многих жителей Карелии Текст: Елена Малишевская Жители республики создали и активно подписывают петицию, которую назвали «Нет грабительским тарифам на электроэнергию!».
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