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Первый заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии посетил Алтайский край с рабочим визитом

Первый заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии посетил Алтайский край с рабочим визитом

Первый заместитель командующего Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Герой России генерал-майор Сергей Бураков совершил рабочую поездку по территории Алтайского края, в ходе которой лично проинспектировал территориальные подразделения ведомства, дислоцированные в Барнауле и Бийске.

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