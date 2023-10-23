Вячеслав Бутусов готовит премьеру симфонии с библейским сюжетом

Музыкант Вячеслав Бутусов рассказал, что написал симфоническую музыку на ветхозаветный сюжет. «Это симфония, инструментальная оркестровая музыка в чистом виде, написанная на ветхозаветный сюжет про изгнание Адама из рая.
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