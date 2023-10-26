Космонавты с МКС не смогли полностью развернуть радиолокатор на модуле "Наука"

Малогабаритный радиолокатор, который российские космонавты с МКС Олег Кононенко и Николай Чуб установили на модуль "Наука" в рамках выхода в открытый космос, не получилось полностью развернуть ни автоматически, ни вручную, сообщает ТАСС.
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