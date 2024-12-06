«Рёнхап»: лидер правящей партии Южной Кореи призвал к отстранению президента страны

Политик заявил об этом на экстренном заседании Верховного совета Лидер правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун призвал к скорейшему отстранению президента страны Юн Сок Ёля от должности, чтобы «защитить Республику Корея и её народ».
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