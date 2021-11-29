Требую отмены светофоров!

И вообще проезжая часть - это инструмент территориальной сегрегации. С какой стати для меня, гражданина России, свободного человека, обладающего правами и свободами - мизерный тротуар, а для нуворишей, у которых хватило денег на машину - шикарные шоссе? Мало того, при переходе на красный свет меня штрафуют! А если при себе нет паспорта с номером и серией, этим унизительным цифровым тавро, то задерживают для выяснения личности! Почему я без паспорта не могу купить билет на самолет или поезд? Что за унизительные обыски в аэропортах? Даже обувь снимать заставляют! Произвол! Нарушение прав! Цифровое рабство! На каких основаниях! Я свободный человек и могу ходить где хочу! И ездить кстати тоже! Что значит "нельзя"? Получается, что владелец этой пластиковой карточки с числом дьявола - имеет больше прав, чем человек без них? Да с какой стати! Власть либо примет наши условия, включая отмену светофоров, водительских удостоверений, паспортов - либо это вызов и революция! Победив с паспортами мы пойдем дальше! Устраним территориальную сегрегацию мужских и женских санузлов! Транспортную сегрегацию выделенных полос для автобусов и троллейбусов, а также преимуществ скорых, пожарных и полицейских машин! Разрешим везде курить и бухать! Запретим оскверненные цифрами денежные купюры и банковские карты! Присоединяйтесь! И самое главное.