Что прилетело по Донецку?

После удара по Донецку 26 августа Денис Пушилин заявил о Storm Shadow/SCALP-EG, а Telegram-канал «Военный Осведомитель» опубликовал деталь с кодом Ferra и допустил применение GBU-75 JDAM LR.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВМ «Признак деградац...
- ВМ «Признак деградац...
- ВМ Крах хрустального...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым