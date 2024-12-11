Экономист Долгова: в 2024 году гречка подешевела почти на 7%

На фоне подорожания риса и пшена в этом году в России подешевела почти на 7% гречка. Эти три вида круп входят в перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, на которые Правительством РФ могут могут быть установлены предельно допустимые розничные цены, отметила в беседе с aif.
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