Экономист Долгова: в 2024 году гречка подешевела почти на 7%

На фоне подорожания риса и пшена в этом году в России подешевела почти на 7% гречка. Эти три вида круп входят в перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, на которые Правительством РФ могут могут быть установлены предельно допустимые розничные цены, отметила в беседе с aif.