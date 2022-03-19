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PNAS: освещение во время сна повышает риск резистентности к инсулину

В новом исследовании, опубликованном в журнале PNAS, ученые из Северо-Западного университета (Northwestern University) обнаружили, что воздействие даже умеренного окружающего освещения во время ночного сна, по сравнению со сном в тускло освещенной комнате, вредит сердечно-сосудистой функции во время сна и повышает резистентность к инсулину на следующее утро.

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