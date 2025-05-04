Неожиданная связь между любовью и вандализмом. Почему коты дерут мебель?

Если ваш любимец постоянно пытается уничтожить диван, возможно, он просто показывает, как сильно вас любит! Бразильские ученые не так давно провели очень любопытное исследование, и его результаты заставят вас иначе посмотреть на разрушения в доме.
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