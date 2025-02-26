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Как жители Гонконга живут в «квартирах» по 2 кв.м

Как жители Гонконга живут в «квартирах» по 2 кв.м

На фоне некоторых жилищ в Китае отечественные малогабаритки покажутся раем на земле. Отдельные граждане, знакомые с «китайским вопросом» мрачно иронизируют на тему о том, что ужасные условия многих жителей Гонконга (и не только) – это своеобразная плата за прогресс.

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EV
Evgeni Velesik
Вы их ещё пожалейте! Разносчики заразы!
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