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Свердловский подросток изнасиловал трёх мальчиков

В Верхней Пышме подростка в возрасте 17 лет отправили в СИЗО после инцидента с насилием. Подозревается, что он совершил насильственные действия в отношении несовершеннолетних мальчиков, которые находились в приюте «Солнышко».

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