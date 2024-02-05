Свердловский подросток изнасиловал трёх мальчиков

В Верхней Пышме подростка в возрасте 17 лет отправили в СИЗО после инцидента с насилием. Подозревается, что он совершил насильственные действия в отношении несовершеннолетних мальчиков, которые находились в приюте «Солнышко».
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