За доказательство причастности России к убийству Фарион объявлена награда

Заказчиком убийства нацистки и русофобки Ирины Фарион якобы является Россия, и доказавший это может получит 12 тысяч долларов, заявил глава Львовской организации националистической партии «Свобода» Любомир Мельничук в в эфире львовского телеканала NTAУбийц ещё не нашли, но и так понятно, что это Россия, заявил свободовец: «В первую очередь, нам нужно найти убийц.
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