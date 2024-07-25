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За доказательство причастности России к убийству Фарион объявлена награда

За доказательство причастности России к убийству Фарион объявлена награда

Заказчиком убийства нацистки и русофобки Ирины Фарион якобы является Россия, и доказавший это может получит 12 тысяч долларов, заявил глава Львовской организации националистической партии «Свобода» Любомир Мельничук в в эфире львовского телеканала NTAУбийц ещё не нашли, но и так понятно, что это Россия, заявил свободовец: «В первую очередь, нам нужно найти убийц.

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